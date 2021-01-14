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被害人報案「3人正在倉庫行竊」勇警火速趕抵逮現行犯

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市新化警分局那拔派出所13日上午10時，值班員警接獲民眾報案疑似有竊嫌正在行竊，巡佐陳秋煌及協勤義警1名火速趕赴現場，發現有3名竊嫌行竊完財物欲駕駛小貨車離開之際，陳秋煌大聲喝斥即時控制3名竊嫌行動，並通報分局勤務中心派遣警力支援，待支援警力到場後，一同將3名竊嫌帶回派出所偵辦。

警方表示，這起竊案是張姓被害人發現自家位在新化區羊林里洋子寮之倉庫，有3名男子大膽開貨車，將放置在倉庫製麻油機、輕鋼鐵、鋼管等總價值約4萬元的財物辦運至貨車，趕緊打110報警，那拔派出所接獲報案後，立即派遣巡佐陳秋煌及商請派出所義警黃海旺協勤前往處理。

陳員兩人趕到時，竊嫌已將贓物搬運至貨車畢正要離開，陳秋煌立刻大聲喝斥竊嫌下車，新化所支援警力副所長黃文智、警員李羽峰也很快趕到場後，一同逮捕三名犯嫌返所偵辦，經查3名竊盜中之吳姓男子與張姓被害人有債務糾紛，意圖搬貨物抵債但未獲對方同意，警訊後仍依竊盜罪嫌移送法辦。

新化警分局長歐祖明表示，那拔所警力單薄，感謝義警協勤助警方逮捕3竊嫌，陳巡佐1人控制3竊嫌勇不可擋，除給予行政獎勵外，將利用公開集會機會表揚。

台南市新化警分局那拔派出所巡佐陳秋煌（右）。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化警分局那拔派出所巡佐陳秋煌（右）。記者吳淑玲／翻攝
竊嫌得手贓物已搬上貨車準備離開。記者吳淑玲／翻攝
竊嫌得手贓物已搬上貨車準備離開。記者吳淑玲／翻攝

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