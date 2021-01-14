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超商太方便？天冷想喝酒就竊洋酒 警一查男子偷遍超商

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市新化警分局唪口派出所1月4日受理轄區統一超商洋酒遭竊案、損失870元，案經員警調閱多支路口監視器後，發現竊嫌影像及所騎駛的租賃重機車，黃姓竊嫌（42歲）昨天因涉嫌在永康區大橋一家超商行竊被當場逮捕，唪口所員警前往永康大橋派出所通知黃男到案說明，他坦承不諱，訊後依竊盜罪移送法辦。

警方表示，黃姓男子騎機車在外隨機挑選便利商店行竊，本月4日觀察店內擺設後選定新化區統一超商三麗門市，假意購物但暗中將1瓶洋酒放置於自己的手提袋中，未結帳便快步走出店外逕自離去，黃男供稱會選該店行竊係因酒類產品擺設地方離櫃台較遠，位在店員視線死角。

據指出，黃男涉及多起超商竊案，騎著租來的騎車到處尋找作案目標，當天因天冷想喝酒暖身，又租機車尋找目標行竊，得手後已將該瓶酒飲用完畢，瓶子丟棄路旁，唪口派出所員警以車追人，全案訊後依竊盜罪移送法辦。

黃姓男子涉嫌在超商竊取洋酒，供稱天氣太冷才喝酒暖身。記者吳淑玲／翻攝
黃姓男子涉嫌在超商竊取洋酒，供稱天氣太冷才喝酒暖身。記者吳淑玲／翻攝

超商 竊盜 監視器

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