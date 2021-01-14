「寒風夜巡邏護治安」 小學生感性卡片溫暖板橋警

新北市板橋區重慶國小5年級學生，今天由蔡姓、劉姓兩位老師帶領到板橋警分局信義派出所參訪，一到達派出所，女學生送上全班同學共同寫著滿滿感謝警察付出辛苦等語的卡片，表達感謝警察哥哥、姊姊們，一天24 小時為社會治安的辛苦付出。

「謝謝你們在黑夜裡巡邏守護我們的安全。」參訪的過程中，員警以寓教於樂、淺顯易懂的方式，讓參訪的師生對交通安全、家暴防治、反霸凌及犯罪預防等警察工作有更深一層的認識，讓這些國家未來的主人翁能更深入瞭解警察各項勤務運作及工作實務。

員警也熱心引導師生參訪派出所內各種相關硬體設備及為民服務流程介紹，並安排認識各種警用武器、應勤裝備，包舌90手槍、步槍、防彈背心、防彈盾牌、交通指揮反光背心、指揮棒以及手銬等各項裝備外，交通分隊也展示BMW重型警用機車，小學生開心實際乘坐及穿戴警察裝備，體驗「一日波麗士」的好奇心。