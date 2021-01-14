澎湖海巡再添生力軍 百噸新艇加入執法
海巡署艦隊分署新造的100噸級巡防艇10071艇，今天駛返馬公，將可提升澎湖海域巡防能量，有效執行海域執法及救生救難。
澎湖海巡隊新配發10071艇今天由澎湖籍艇長許文錝帶隊駛抵澎湖馬公港，第八海巡隊隊長劉紹松安排10061及10066兩艘巡防艇迎接並噴水。
澎湖海巡隊表示，新建造巡防艇10071艇，重達100噸級，由台船基隆廠承造，採用優規德國MTU高速主機與瑞典MJP噴射操船系統，最高航速可達30節，續航力更達1200浬，並配置艉放式小艇1艘，最大航速可達29節、續航力2小時，有效提高航行穩度與適航性執行救生救難、人員撈救等任務。
澎湖海巡隊表示，澎湖海域範圍遼闊、海洋資源豐富，為強化救生救難、漁業巡護及海域治安能量，艦隊分署除於去年調派1000噸級CG135屏東艦常駐澎湖外，亦常態性輪派3000噸級CG129高雄艦、2000噸級CG126台南艦與其他大型巡防艦前往澎北及澎南海域巡護。
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