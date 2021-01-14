影／家門口玩耍遭鄰居駕車不慎撞倒 2歲女童宣告不治

花蓮縣秀林鄉一名2歲女童，今天下午由阿嬤陪著在家門口玩耍時，鄰居23歲林姓女子剛好開車回家，未注意到車前女童，駕車撞上，女童當場倒地吐血，傷勢非常嚴重，被送往花蓮慈濟醫院，到院時已無呼吸心跳，醫護人員全力搶救中，但急救後仍宣告不治。

女童住在秀林鄉和平村，今天由阿嬤陪同在家門口玩耍，下午3時許，相識的鄰居、林姓女子送家人回家，暫停讓家人下車，再啟動要離開時，未注意到站在車子左前方的女童，將女童撞倒輾過，女童傷重當場吐血。

消防人員獲報，先就近將女童送往國軍花蓮總醫院，到沒有兒科，再轉送花蓮慈濟醫院，陪同到院的女童媽媽整路哭個不停，爸爸更是心痛怒吼「到底怎麼顧的」。女童到院時已無呼吸心跳，院方正全力搶救。