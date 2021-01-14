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影／家門口玩耍遭鄰居駕車不慎撞倒 2歲女童宣告不治

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣秀林鄉一名2歲女童，今天下午由阿嬤陪著在家門口玩耍時，鄰居23歲林姓女子剛好開車回家，未注意到車前女童，駕車撞上，女童當場倒地吐血，傷勢非常嚴重，被送往花蓮慈濟醫院，到院時已無呼吸心跳，醫護人員全力搶救中，但急救後仍宣告不治。

女童住在秀林鄉和平村，今天由阿嬤陪同在家門口玩耍，下午3時許，相識的鄰居、林姓女子送家人回家，暫停讓家人下車，再啟動要離開時，未注意到站在車子左前方的女童，將女童撞倒輾過，女童傷重當場吐血。

消防人員獲報，先就近將女童送往國軍花蓮總醫院，到沒有兒科，再轉送花蓮慈濟醫院，陪同到院的女童媽媽整路哭個不停，爸爸更是心痛怒吼「到底怎麼顧的」。女童到院時已無呼吸心跳，院方正全力搶救。

新城警分局4組組長高志遠說，駕車的林姓女子酒測值為零，正在釐清肇事責任歸屬。警方呼籲用路人駕車不得有超速、酒駕等違規行為，並注意車前人、車動態，以免危及自身及他人安全。

花蓮縣秀林鄉林姓女童今天下午在家門口，被鄰人不小心駕車撞倒，受重傷送醫，母親在旁不斷哭泣。圖／民眾提供
花蓮縣秀林鄉林姓女童今天下午在家門口，被鄰人不小心駕車撞倒，受重傷送醫，母親在旁不斷哭泣。圖／民眾提供
花蓮縣秀林鄉林姓女童被今天下午在家門口，被鄰人不小心駕車撞倒受重傷送醫。記者王燕華／翻攝
花蓮縣秀林鄉林姓女童被今天下午在家門口，被鄰人不小心駕車撞倒受重傷送醫。記者王燕華／翻攝
花蓮縣秀林鄉林姓女子今天下午載家人返家，涉嫌不小心撞傷隔壁2歲女童。記者王燕華／翻攝
花蓮縣秀林鄉林姓女子今天下午載家人返家，涉嫌不小心撞傷隔壁2歲女童。記者王燕華／翻攝
花蓮縣秀林鄉林姓女童被今天下午在家門口，被鄰人不小心駕車撞倒，受重傷送醫。圖／民眾提供
花蓮縣秀林鄉林姓女童被今天下午在家門口，被鄰人不小心駕車撞倒，受重傷送醫。圖／民眾提供

阿嬤 醫護人員

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