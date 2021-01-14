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假的啦！山寨全家粉專舉辦「PS5抽獎」 假冒難辨只差藍勾勾
PS5上市後成為搶手商品，讓不少民眾搶破頭也搶不到，但日前卻有詐騙集團冒充全家便利商店臉書，以幾乎相似的山寨全家粉專舉辦「PS5抽獎活動」吸引網友，疑似想趁機竊取網友個資。
事實查核網站「MyGoPen」表示，粉絲專頁「全家FamilyMart.TW」為山寨盜版粉絲頁，其大頭照、封面照片與官方的「全家FamilyMart」相似。不過，該山寨粉絲團僅個位數人次按讚，且也無臉書官方認證的「藍色驗證標章」（藍勾勾），而目前該山寨版全家臉書粉專已下架。
過去山寨版粉專曾投放「PS5」遊戲機抽獎活動的廣告貼文，試圖吸引民眾點擊，「MyGoPen」特別呼籲民眾，「這都是假的！不要上當了」。
對此，全家官方粉絲團日前發出公告聲明，「此類型活動非全家官方舉辦，呼籲您勿參加、勿轉傳，以免被竊取個人資料」。如果有任何疑問可洽全家官網查詢，或致電客服專線。
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