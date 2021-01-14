金門8旬老人走失 警方主動協助幫他找到回家的路

又有老人走失！近日金門都出現10度以下的低溫，1位8旬的莊姓老翁昨日從和平新村走到金城鎮官裡一帶，沒想到就想不起要去哪裡，也忘了回家的路，警方獲報到場協助，但詢問老翁的姓名、住處時，他都答非所問，所幸員警透過警政系統，終於查明老翁的身份，並幫他找到回家的路，讓老人家相當感激。

金城分局今天表示，金城派出所警員鍾凱博、陳岳甫在服巡邏勤務，獲報在金城鎮官裡一帶，有迷途老人需要協助。因寒流來襲，天寒地凍，員警隨即趕赴現場，然由於報案者提供的地址位處偏僻，一時詳細地點難覓，經警方逐一詢問附近居民，終於尋獲倒在路旁精神慌亂的莊姓老翁，警方趕緊上前攙扶老翁於路旁休息。

據了解，這名莊姓老翁是失智老人，他大概在中午左右信步往官裡方向走去，之後就一直在村莊內走來走去，後來走累了，就坐在路旁，社區內的人得知他走失，趕緊發動協尋，好在警方在下午5點左右將人找到，兩名員警初步檢視老翁的身上並無外傷，但詢問莊姓老翁姓名、住處時，都答非所問，所幸員警透過警政系統，終於查明老翁身分及住家。

警方擔心老翁身體受寒，後來主動將其載回住家休息，讓老翁的家人相當感謝警方的暖心之舉；家屬也說，這麼冷的天氣，如果夜晚還找不到，天寒地凍的，後果真的不敢想像。