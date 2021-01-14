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影／2嫩女為搶椅子先打起來 演成多人全武行6人被逮
台中市西屯區黎明路三段今天凌晨4時許發生聚眾鬥毆案，有網友將影片放上網路，據查，當時一家火雞肉飯店有兩群人在用餐，其中一方因拿椅子未經過對方同意，引爆衝突，先是由溫姓、吳姓女子拿椅子互毆對打，最後兩邊男性友人加入戰局，演成大亂鬥，全程都被網友拍攝下來，還上傳IG，直說「女森打架好恐怖」，警方今已通知涉案6人到案，將依聚眾鬥毆罪函送法辦。
據查，台中市西屯區黎明路三段一家火雞肉飯店，在今天凌晨4時許，發生一起聚眾鬥毆案，據查溫姓女子（24歲）、吳姓女子（25歲）各自與友人在該店用餐，但其中一方因未經過對方同意而拿椅子，導致溫女、吳女二人起口角，二女先拿椅子互相攻擊，隨後雙方友人加入戰局，演成6人大亂鬥，不過事後店家沒有報案。
因有網友貼上網路社群平台，引發警方關注，警方根據雙方鳥獸散時，搭乘的計程車車牌號碼，在今天下午陸續循線通知涉案溫女、吳女等涉案3女、3男等6名涉案人到案，全案警詢後將刑法聚眾鬥毆罪偵辦。
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