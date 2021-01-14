影／移工欺負街友還PO網 引爆網友怒火！

一名網友在臉書社團「爆料公社」發布一則影片，畫面中可以看到一名移工將手伸入街友的棉被，並把它掀開，而街友則露出痛苦的表情閃躲，移工還做出拍打街友的動作，這一切全被另一名移工笑著錄下來，還將影片PO到抖音上，引發網友大力撻伐。

影片流傳出來後，許多網友看的怒火中燒，紛紛留言表示，「開玩笑也有一定的程度，何況人家是跟你不認識，人家今天是逼不得已才在外面」、「噢買尬的，拳頭好硬」、「流浪街頭已經很可憐了，還要這樣欺負他」、「好北爛喔」、「同理心呢」、「回去自己國家啦！」、「好好笑，一直要我們尊重移工給移工人權，啊他們是有尊重我們台灣人？」、「沒在怕台灣的警察跟司法的，反正大不了當逃逸外勞！」。 移工掀開街友棉被，街友痛苦閃躲。翻攝／爆料公社