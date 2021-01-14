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傳板橋某國中教師拿剪刀抵腰威脅學生 校方：確有此事
有民眾在臉書投訴，位於新北市板橋某國中有教師用剪刀抵住同學腰部，只因為學生把褲頭捲起來，校方今日下午出面說明，表示確實有此事件，目前已經在籌備相關程序，後續會再開會討論是否懲處。
該校學務主任指出，該名教師平時教學認真且嚴謹，當天會有此脫序行為，是因為在服儀檢查時發現學生捲褲頭，起初好言相勸學生屢勸不聽，一時情緒激動才會拿出剪刀，其實沒有要傷害學生意思。
新北市政府教育局指出，今日接獲訊息後已立即向該校進行校安通報並啟動行政程序訪查，以完整了解事情發生經過，也通知學生家長到校商談。
而該名學生的家長今日也出面向校方溝通，坦承平時孩子在生活就有一些狀況。至於投訴民眾表示該名教師的行為已造成其他同學陰影，該教師也感到十分抱歉。
教育局表示，若查證後確有此事，將請校方依規定報送校園事件會議處理，倘教師不當管教屬實，則依規定考核，絕不寬貸。而校方回應，校長已經著手在組織校園會議，會依照程序進行。
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