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影／追雪下山撞電桿 百萬賓士「越野王者」慘犁田

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

近期氣候雖轉為乾冷，但因合歡山仍有殘雪，民眾上山追雪遊興不減，昨卻有遊客賞完雪下山，疑精神狀況不佳，一時恍神駕車猛烈撞擊路旁電線桿，要價上百萬的賓士吉普車頭全毀，電桿也破裂傾斜，車上2人受傷，幸生命無礙；警方則呼籲，開山路時應特別注意精神狀況，確保自身及其他用路人安全。

警方調查，昨天下午1時許，一輛賓士G63吉普車從合歡山賞雪結束，開下山行經台14線埔霧公路剛結束交通管制的路段時，駕駛疑似精神不濟恍惚，突失控衝向電線桿，因撞擊力道猛烈，電線桿歪斜破裂，車頭幾近全毀，車上2人送醫。

目擊民眾表示，當時埔霧公路的交管才剛結束，這部賓士車感覺沒煞車，就直衝去撞電桿，速度很快，之後現場也沒看到煞車痕，撞擊後連人帶車掉進旁邊農田，車頭整個都爛了，看起來超嚴重，還好車可能很堅固，車上的人傷勢感覺還好。

據了解，這台賓士G63吉普車有「越野王者」之稱，因是四輪傳動系統，操控性及性能俱佳，新車價格從450萬至860萬元都有，就算是中古車價也是破百萬元，是越野玩家眼中的強悍車款，未料昨天卻因自撞「犁田」。

警方則表示，該起自撞事故的案發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清，而因近期高山降雪狀況佳，前往合歡山追雪車潮大增，因此呼籲想要賞雪的民眾開山路要特別注意精神狀況，養足精神並備妥雪鏈再上路，以保自身及其他用路人安全。

這台賓士G63吉普車有「越野王者」之稱，但其駕駛昨追雪後下山自撞，車頭全毀。圖／讀者提供
這台賓士G63吉普車有「越野王者」之稱，但其駕駛昨追雪後下山自撞，車頭全毀。圖／讀者提供
這台賓士G63吉普車有「越野王者」之稱，但其駕駛昨追雪後下山自撞，車頭全毀。圖／讀者提供
這台賓士G63吉普車有「越野王者」之稱，但其駕駛昨追雪後下山自撞，車頭全毀。圖／讀者提供
這台賓士G63吉普車有「越野王者」之稱，但其駕駛昨追雪後下山自撞，車頭全毀。圖／讀者提供
這台賓士G63吉普車有「越野王者」之稱，但其駕駛昨追雪後下山自撞，車頭全毀。圖／讀者提供

合歡山 越野

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