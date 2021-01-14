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「哇，是珍妮佛羅培茲」 嘉義市消防局宣傳短片跟流行
你看過消防版的「哇，是珍妮佛羅培茲」廣告嗎？嘉義市消防局隊員在廁所裸上身演出，複製「雪力」、「哇，是珍妮佛羅培茲」、「你剛攻擊我的村莊」、「我的紅血素村莊」，「你大老遠跑來就是為了我攻擊你的村莊」等經典廣告台詞．原來是要宣導使用瓦斯打開窗，避免一氧化碳中毒。
消防局指出，第二消防大隊東區分隊於分隊駐地拍攝防範一氧化碳中毒宣傳短片，本次拍攝由隊員黃智瑋及役男李任哲擔任主演，拍攝出一部另類的宣導短片。
短片中隊員黃智瑋戴上假髮穿上性感服裝，役男李任哲則在寒流中裸上身演出，模仿廣告中的台詞及情節，以KUSO的方式宣導防範熱水器一氧化碳中毒，藉此希望能讓更廣大的族群能從中檢視，家中燃氣熱水器是否安全。
消防局提醒，民眾使用爐具必須保持通風，燃氣熱水器遷移、安裝應委託合格承裝業者。燃氣熱水器分為戶外型或室內強制排型，民眾對於家中熱水器安裝是否安裝妥當有疑慮，可聯絡合格承裝業者或向轄區消防隊洽詢，保護自己，也保護家人的安全。
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