快訊

染疫醫護醫院、社區接觸者共468人皆陰性 陳時中：不幸中的大幸

傳板橋某國中教師拿剪刀抵腰威脅學生 校方證實：確有此事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「哇，是珍妮佛羅培茲」 嘉義市消防局宣傳短片跟流行

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導

你看過消防版的「哇，是珍妮佛羅培茲」廣告嗎？嘉義市消防局隊員在廁所裸上身演出，複製「雪力」、「哇，是珍妮佛羅培茲」、「你剛攻擊我的村莊」、「我的紅血素村莊」，「你大老遠跑來就是為了我攻擊你的村莊」等經典廣告台詞．原來是要宣導使用瓦斯打開窗，避免一氧化碳中毒

消防局指出，第二消防大隊東區分隊於分隊駐地拍攝防範一氧化碳中毒宣傳短片，本次拍攝由隊員黃智瑋及役男李任哲擔任主演，拍攝出一部另類的宣導短片。

短片中隊員黃智瑋戴上假髮穿上性感服裝，役男李任哲則在寒流中裸上身演出，模仿廣告中的台詞及情節，以KUSO的方式宣導防範熱水器一氧化碳中毒，藉此希望能讓更廣大的族群能從中檢視，家中燃氣熱水器是否安全。

消防局提醒，民眾使用爐具必須保持通風，燃氣熱水器遷移、安裝應委託合格承裝業者。燃氣熱水器分為戶外型或室內強制排型，民眾對於家中熱水器安裝是否安裝妥當有疑慮，可聯絡合格承裝業者或向轄區消防隊洽詢，保護自己，也保護家人的安全。

嘉義市消防局隊員複製經典廣告台詞宣導。記者李承穎／翻攝
嘉義市消防局隊員複製經典廣告台詞宣導。記者李承穎／翻攝
嘉義市消防局隊員複製經典廣告台詞宣導。記者李承穎／翻攝
嘉義市消防局隊員複製經典廣告台詞宣導。記者李承穎／翻攝
嘉義市消防局隊員複製經典廣告台詞宣導。記者李承穎／翻攝
嘉義市消防局隊員複製經典廣告台詞宣導。記者李承穎／翻攝
嘉義市消防局隊員複製經典廣告台詞宣導。記者李承穎／翻攝
嘉義市消防局隊員複製經典廣告台詞宣導。記者李承穎／翻攝
嘉義市消防局隊員複製經典廣告台詞宣導。記者李承穎／翻攝
嘉義市消防局隊員複製經典廣告台詞宣導。記者李承穎／翻攝

中毒 廣告 役男

延伸閱讀

嘉市2700萬芬蘭進口雲梯車 35秒即可完成腳架平衡

免登山賞雪景！「玉山積雪」嘉義市內就看得到　遠眺純白山頭＋建築

熱水器放室內 頭份市一天5人一氧化碳中毒

寒流來襲! 汐止消防隊宣導防CO中毒

相關新聞

找到了！潛水女遭通報失蹤人口 今現身投宿台北旅館

熱愛潛水的40歲吳姓女子，昨天遭家屬上網通報失蹤2個月，警方協尋後發現吳女手機曾在台北市中山區通話，今天吳女現身打算投宿...

寒流接連來襲 南投警分局添購手套為員警保暖

寒流接連來襲，台灣急凍。遊客開心追雪，卻有員警執行勤務因低溫健康出狀況，南投警分局為了讓員警在低溫值勤保暖，由縣議員張嘉...

傳板橋某國中教師拿剪刀抵腰威脅學生 校方：確有此事

有民眾在臉書投訴，位於新北市板橋某國中有教師用剪刀抵住同學腰部，只因為學生把褲頭捲起來，校方今日下午出面說明，表示確實有...

影／追雪下山撞電桿 百萬賓士「越野王者」慘犁田

近期氣候雖轉為乾冷，但因合歡山仍有殘雪，民眾上山追雪遊興不減，昨卻有遊客賞完雪下山，疑精神狀況不佳，一時恍神駕車猛烈撞擊...

高雄警站交通崗遭違規車輛擦撞 幸送醫後無礙

高雄左營警分局許姓警員今上午在左營區大中二路、博愛三路口附近執行交通勤務時，意外被一輛開車違規左轉的王姓男子擦撞上，許員...

「哇，是珍妮佛羅培茲」 嘉義市消防局宣傳短片跟流行

你看過消防版的「哇，是珍妮佛羅培茲」廣告嗎？嘉義市消防局隊員在廁所裸上身演出，複製「雪力」、「哇，是珍妮佛羅培茲」、「你...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。