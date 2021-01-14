1歲兒口罩戴不住被連鎖服飾店請離...家長1星洗負評

防疫強制戴口罩引風波，有家長帶著1歲大兒子前往台南永康日系連鎖服飾店「優衣庫（UNIQLO）」，因小朋友未戴口罩而遭店員請離，家長不滿後在該店Google評論給店家1顆星負評，強調不會再光顧。

南市衛生局則力挺業者，發言人林美良表示，秋冬防疫規定，到八大場域民眾都須依規定配戴口罩，規定不分年齡，尤其，嬰幼兒抵抗力較弱，若小朋友戴不住口罩，家長就應避免帶孩童出入公共場所。

該門市今上午11點開門營業，對此店長低調表示不便回應，會由總公司統一說明。

這名家長昨在日系連鎖服飾店的Google評論上PO文「帶一歲小兒至此店添購冬季衣物，服務人員突來通知小孩沒帶口罩不能進場要我們離開」，已告知小朋友戴不住，服務人員回應「公司規定跟我說也沒用」，現場服務人員態度很差。

這名家長也以「WHO(世界衛生組織）有規定，5歲以下兒童不強制戴口罩，更揚言再也不會光顧這家店，並給予Google評論為店家1顆星，不少親友也以類似的發言，洗評1顆星。