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1歲兒口罩戴不住被連鎖服飾店請離...家長1星洗負評

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

防疫強制戴口罩引風波，有家長帶著1歲大兒子前往台南永康日系連鎖服飾店「優衣庫（UNIQLO）」，因小朋友未戴口罩而遭店員請離，家長不滿後在該店Google評論給店家1顆星負評，強調不會再光顧。

南市衛生局則力挺業者，發言人林美良表示，秋冬防疫規定，到八大場域民眾都須依規定配戴口罩，規定不分年齡，尤其，嬰幼兒抵抗力較弱，若小朋友戴不住口罩，家長就應避免帶孩童出入公共場所。

該門市今上午11點開門營業，對此店長低調表示不便回應，會由總公司統一說明。

這名家長昨在日系連鎖服飾店的Google評論上PO文「帶一歲小兒至此店添購冬季衣物，服務人員突來通知小孩沒帶口罩不能進場要我們離開」，已告知小朋友戴不住，服務人員回應「公司規定跟我說也沒用」，現場服務人員態度很差。

這名家長也以「WHO(世界衛生組織）有規定，5歲以下兒童不強制戴口罩，更揚言再也不會光顧這家店，並給予Google評論為店家1顆星，不少親友也以類似的發言，洗評1顆星。

不過，許多鄉民看不下去，力挺認為店家落實防疫規定，也給予5顆星好評，要替店家加油打氣。

落實防疫遭家長在網路給負評的日系服飾連鎖店台南永康門市。記者謝進盛／攝影
落實防疫遭家長在網路給負評的日系服飾連鎖店台南永康門市。記者謝進盛／攝影

口罩 衛生局 優衣庫

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