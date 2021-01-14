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路橋下有人冷天紮營 雲林好心民眾通報盼相關單位協助

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

雲林縣斗六市明德路橋下停車場停滿小客車，有民眾今天行經該路段時發現竟有一頂帳篷夾雜其中，由於最近天氣寒冷，民眾擔心物主需要幫忙，警方在上午獲報後趕抵現場查看，同時通報縣府社會處訪視，由於物主當時人未在現場，經查該空間屬斗六市公所管轄，警方表示目前正在釐清物主身分，並請公所持續關心當事人，如有安置及濟助需求將請社工提供進一步協助。

斗六明德路橋鄰近慈濟醫院及家樂福量販店，生活機能佳，加上靠近雲林縣政府，無論上下班時段，車流量及人潮都相當大。有民眾最近經過路橋時驚覺不對勁，原本停滿小客車的停車場，宛如「萬綠叢中一點紅」般，出現一頂亮橘色帳篷，顯眼到令人不注目也難。

入冬後寒流一波接一波來襲，這名熱心民眾直覺「在天橋下露營很不尋常」，表示物主可能需要幫助或另有隱情，希望相關單位協助關心；附近居民表示，該頂帳篷紮在路橋大柱子旁，起初沒注意看還不覺得突兀，但顏色實在太「亮眼」，且已在此好幾天，不免令人好奇物主紮營動機；另一名李姓男子表示，「是否有家回不去？或有可能在冬天進行極限挑戰」。

警方今天上午獲報後，通報社工人員一同前往現場查看，不過當事人未在帳篷裡。記者實際前往現場發現，帳篷看上去頗新，且帳篷紮的相當穩固，旁邊還有一雙乾淨皮鞋及拖鞋、幾瓶礦泉水和一罐食用油、醬油與辣椒醬等食物。

警方表示，該頂帳篷非紮在一般道路上，不屬障礙物，因此未違反道路交通管理處罰條例；由於當事人不在現場，警方積極調查其身分，且該空間權責屬斗六市公所管轄，已請公所同步派員前往關心及處理。

警方指出，後續掌握身分將積極勸導回家，如需要安置或救助也將列管，並請社工提供當事人必要協助。

雲林斗六有民眾在明德路橋下紮營，由於帳篷顏色太亮眼引人注目，路過民眾不免擔憂物主是否有需要幫忙。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六有民眾在明德路橋下紮營，由於帳篷顏色太亮眼引人注目，路過民眾不免擔憂物主是否有需要幫忙。記者陳苡葳／攝影
該頂橘色帳篷使用程度頗新，旁邊還有一雙乾淨皮鞋、拖鞋、幾瓶礦泉水、一罐食用油、醬油與辣椒醬等食物。記者陳苡葳／攝影
該頂橘色帳篷使用程度頗新，旁邊還有一雙乾淨皮鞋、拖鞋、幾瓶礦泉水、一罐食用油、醬油與辣椒醬等食物。記者陳苡葳／攝影

斗六 社工 停車場

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