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影／年輕男子開車恍神 連撞路旁3輛轎車後「倒栽蔥」
新北市23歲吳姓男子今日上午駕駛小客車行經鶯歌中正二路時，疑似因恍神，車子突然右篇，撞向停靠路旁停車格的3輛車子，自己的小客車也在空中「倒栽蔥」，但吳男相當幸運，僅受輕傷，還自己爬出車外。三峽分局表示，肇事車主僅表示自己當時是恍神，才導致意外發生，另外3輛路旁的車子都沒有人在上頭，沒有其他人因此受傷。
吳姓男子今日上午9時許開著灰色自小客車，從鶯歌往大溪方向行駛，行經中正二路時，不知何故，車子突然右偏，接連撞上停放路旁的3輛自小客車。
由於撞擊力道實在太大，吳男駕駛的自小客車在接連撞上路旁車輛後，當場翻覆，變成「倒栽蔥」的模樣倒在路中央，被撞擊的車輛也毀損嚴重，零件散路一地，現場滿目瘡痍。
吳男在車禍後，卻自行爬出車子，救護人員到場後，發現吳男身上僅有擦傷，但為求安全起見，還是將他送醫診治。
三峽分局表示，對於肇事原因，吳男僅說是恍神，並沒有太多解釋；事件發生後也已通知3輛遭撞的車主到分局，向他們說明情形，另外也會要求吳男賠償車主損失。
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