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找到了！潛水女遭通報失蹤人口 今現身投宿台北旅館

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

熱愛潛水的40歲吳姓女子，昨天遭家屬上網通報失蹤2個月，警方協尋後發現吳女手機曾在台北市中山區通話，今天吳女現身打算投宿中山區一家旅館，櫃檯人員因曾看到新聞報導，一眼認出女子通報警方到場，女子稱到台北希望有工作機會，長期與母親關係不好，警方已通知家屬找到人，撤銷協尋。

吳女母親本月12日在屏東潮州鎮潮州分局光華派出所報案，稱女兒在台中長期租屋，去年11月底房東收不到房租，找不到人聯繫失蹤，已2個月聯絡不上女兒，報案失蹤人口。

警方獲報後展開調查，發現吳女離開租屋處時，沒有遭外力控制脅迫，獨自背著背包離開；經調閱手機發話位置，發現基地台位在台北市中山區。全案經家屬po臉書社團及新聞報導，民眾對吳女有所記憶。

今天吳女出現在北市中山區一家旅館，櫃檯人員眼尖發現吳女就是新聞報導上的熱愛潛水女子，因此快速通報警方，吳女也配合回派出所。

據悉，吳女在台中西屯區租屋超過10年，平常就少和家人聯繫，不滿母親用激烈方式找人，曾回屏東老家，但家人早就搬家，對此也不想過問，從台中到台北是為了找工作穩定生活，身上有些許積蓄，入住便宜旅館。警方稍早已聯繫家屬找到吳女，配合撤銷協尋。

屏東縣吳姓女子被家屬通報失蹤人口，今找到投宿北市中山區旅館。圖／摘自臉書爆廢公社二館
屏東縣吳姓女子被家屬通報失蹤人口，今找到投宿北市中山區旅館。圖／摘自臉書爆廢公社二館
屏東縣吳姓女子被家屬通報，去年底離開台中市的租屋處後就失聯，家屬貼在臉書社團，希望網友幫忙協尋。圖／摘自臉書爆廢公社二館
屏東縣吳姓女子被家屬通報，去年底離開台中市的租屋處後就失聯，家屬貼在臉書社團，希望網友幫忙協尋。圖／摘自臉書爆廢公社二館

失蹤 北市 屏東

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