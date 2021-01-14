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高雄闖紅燈釀禍 老司機翻車豬肉掉一地
何姓男子今天凌晨1點多時開貨車滿載豬肉，遭闖紅燈的劉姓男子開車撞上後，車上的豬肉掉落灑滿整地，劉又再度撞上陳男所開轎車，現場無人受傷，警方也隨即將散落一地的豬肉清除，恢復交通。
據了解，今天凌晨1點13分左右，何男（60歲）開著滿載屠宰完畢豬肉的運豬車行經鳳山區五甲一路、瑞隆路口時，遭到疑似闖紅燈的劉男（25歲）開車從何的左側車身撞上，劉又再度撞上陳男（40歲）所開的轎車。
雖然現場無人受傷，但何男貨車上的豬肉卻因撞擊散落一地，轄區警方鳳山分局警員到場後，除立即依照程序進行交通事故測繪及酒測外，也使用木屑初步清掃路面，並通知拖吊業者，將翻覆的貨車吊起，恢復交通。
警方初步釐清，肇事原因是因劉男想快速通過路口，闖紅燈才釀成事故，3人皆無酒駕，詳細肇事原因有待警方釐清。
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