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民眾散播「因疫情封校」假訊息 竹市警查辦
新冠肺炎疫情延燒，新竹市警局指出，13日接獲報案，有民眾透過LINE及臉書謠傳因疫情有校園「已封校」的疫情假訊息，警方昨晚即循線查出2名散播不實訊息者，並依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送檢方。警方呼籲，民眾收到此類疫情訊息勿任意轉傳，以免觸法
警方表示，接獲報案後立即成立專案小組偵辦，經依LINE及個人臉書公開貼文，循線通知兩名相關民眾到案說明，並立即請民眾下架不實訊息。
目前正值國內全力抗疫之際，民眾如散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科三百萬元以下罰金，民眾如收到此類關於疫情的訊息勿任意轉傳，以免觸法。
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