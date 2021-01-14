清水街友有家不想回 寒冬受凍警察和公益團體協助送醫

60多歲男子在寒流中躺在台中市清水區街頭，因受凍體力不支奄奄一息，公益團體和警方與民意代表共同協助送醫，街友說他家就住在自己躺的街頭近一公里處，不喜歡和家人住才躺街頭，員警勸他治療後回家，不要再當街友。

最近強烈寒流來襲，天氣急遽降溫，台中海線地區均溫僅有攝氏10度，體感溫度更是不足5度，清水警分局清水派出所員警本月12日傍晚轄內巡邏時，經水幫漁公益協會理事長阮漢翔通報，清水區中山路陸橋下避寒的街友因天冷體力不支，已呈現奄奄一息的狀態，警方擔心入夜氣溫驟降，街友沒有足夠衣物禦寒，恐有生命垂危之虞，立即配合社會局啟動防凍計劃，先請救護車送到醫院診治，再協助護送至收容中心安置，讓60多歲徐姓街友能平安的度過這波寒流。

清水派出所警員鄭安期、林朝明到場發現徐姓街友因雙腳嚴重水腫、行動不便，生活不能自理，身上只穿一件外套且散發排泄物之惡臭，獨自一人躺臥在陸橋下，員警上前關懷，徐姓街友告訴員警，他有家人就居住於附近的鰲峰路上，只是不喜歡跟家人住在一起，喜歡一人自由自在的感覺，所以才獨自在街頭上露宿。

員警憂心越晚天氣越冷，擔心徐姓街友無法抵擋寒流低溫，通報救護車到場，並由台中市議員陳廷秀服務處主任與水幫漁公益協會理事長阮漢翔等人的協助送醫診治，再協助其前往遊民收容中心安置。