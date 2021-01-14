影／消防員搜尋登山失蹤男見SOS記號 雪地紮營傳熊吼聲

陳姓男子和朋友上月單攻南投白姑大山失聯至今已20天，台中市消防局連日派人上山搜尋，寒流一波波，山上已積雪，搜救人員走在雪地紮營以利後續人員食物和水源補給，昨晚在紮營的營地傳來熊的低吼聲，早上發現，營地附近果然都有熊的足跡，搜救人員持續在極凍天候下搜尋，也要防熊；而失蹤男子的家屬朋友也僱人上山協尋中。

台中市50歲陳姓男子上月26日與教會同好等5人單攻南投、台中交界的高難度百岳白姑大山，下山途中失聯，台中市消防局20天來動員搜救人員人上山，搜尋過程，元旦和隔天分別在白姑大山附近的登仙溪溪谷，發現以石塊排列的「SOS」求救信號，以及陳男名字中的「充」字，應是陳男所留的求救訊息，但陳男一直在移動，無法確定其求救訊息擺設的時間。

台中市消防局也透過空勤總隊攜帶繩索等救援器材搜求，家屬曾到台中市消防局拜託，關心搜救進度，台中市消防局第二大隊長余易祐表示，白姑大山雖95%位在南投縣，但陳男是台中市人，台中市消防局一開始就比照台中市山難搜救規格，協助搜尋，要家屬放心。