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影／消防員搜尋登山失蹤男見SOS記號 雪地紮營傳熊吼聲
陳姓男子和朋友上月單攻南投白姑大山失聯至今已20天，台中市消防局連日派人上山搜尋，寒流一波波，山上已積雪，搜救人員走在雪地紮營以利後續人員食物和水源補給，昨晚在紮營的營地傳來熊的低吼聲，早上發現，營地附近果然都有熊的足跡，搜救人員持續在極凍天候下搜尋，也要防熊；而失蹤男子的家屬朋友也僱人上山協尋中。
台中市50歲陳姓男子上月26日與教會同好等5人單攻南投、台中交界的高難度百岳白姑大山，下山途中失聯，台中市消防局20天來動員搜救人員人上山，搜尋過程，元旦和隔天分別在白姑大山附近的登仙溪溪谷，發現以石塊排列的「SOS」求救信號，以及陳男名字中的「充」字，應是陳男所留的求救訊息，但陳男一直在移動，無法確定其求救訊息擺設的時間。
台中市消防局也透過空勤總隊攜帶繩索等救援器材搜求，家屬曾到台中市消防局拜託，關心搜救進度，台中市消防局第二大隊長余易祐表示，白姑大山雖95%位在南投縣，但陳男是台中市人，台中市消防局一開始就比照台中市山難搜救規格，協助搜尋，要家屬放心。
余易祐表示，最近寒流不斷，本周三和四天氣轉好，氣溫稍回升，因此本周日立即派人員上山搜尋和紮營，以利後續搜救人員的水源和泡麵補給，搜救人員昨晚紮營時已聽到帳外的熊低吼聲，今早在營地附近，看到雪地上明顯熊跡，提醒彼此注意安全；今天規劃2梯次搜救人員前往搜尋，搜救區域針對登仙溪上游乾溪溝往西側石瀑區方向沿途搜尋至石瀑區。
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