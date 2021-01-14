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輕軌大南環通車第2天遭機車撞擊 高捷將求償
高雄輕軌大南環線12 日下午4時通車，13日晚上列車要駛進C35車站前遭機車撞擊，列車頭輕微受損。高雄捷運公司今天說，肇事者無視義交攔阻違規闖紅燈，將於責任歸屬確定後求償。
高雄市警方指出，13日晚上近9時許於輕軌列車南行於凱旋、武昌路口要進C35車站前，遭機車撞擊，是一輛3人騎乘的機車疑闖越紅燈肇事，警方初步研判機車疑似違反號誌，當事人酒精濃度檢測為零。
高雄捷運輕軌大南環12日下午通車，但是時隔約29小時，列車就在路口被撞。高雄捷運公司呼籲用路人配合遵守交通號誌規則，以確保行車安全。
捷運公司指出，因為大南環才剛通車，為確保交通安全，高捷於路口派義交協助維持，肇事騎士無視義交攔阻違規闖紅燈而撞擊輕軌車輛。
高捷表示，遭撞的輕軌列車頭輕微受損，所幸車上約30名乘客未受傷；列車於事發後清車，乘客經人員引導到下一站候車或改搭交通工具離開，現場於9時10分恢復營運。
高捷公司表示，肇事原因初步判斷是機車闖紅燈，一旦釐清責任歸屬，高捷會依法向肇事者求償。高捷呼籲用路人行經輕軌路段遵守交通規則勿搶快造成事故。
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