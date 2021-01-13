高雄輕軌新站第2天就傳擦撞 疑機車闖紅燈肇事1傷

高雄2名男子騎機車雙載今天晚間近9點行經苓雅區，涉在英祥街、凱旋三路口闖紅燈，擦撞往南行駛、準備進入「凱旋武昌站」的輕軌列車；機車後方的乘客摔倒輕傷，輕軌右側車頭也出現擦痕，導致暫時停駛，警方約20分鐘排除事故現場。

事發的凱旋武昌站屬於高雄輕軌大南環段，包括此站共9站昨天才開始試營運，今天就發生機車擦撞的事故。有目擊網友PO上臉書社團「點.高雄」，表示「很可能是用路人還不熟悉，希望磨合期大家都能體諒」，但不少網友不諒解，粉專「高雄點 Kaohsiung.」怒批「闖紅燈是要體諒什麼？」也有網友要求高雄捷運公司索賠。

警方查出，28歲莊姓男子騎機車載友人18歲魏姓男子，今晚8點53分許，沿高雄苓雅區英祥街往東，到凱旋三路口疑闖紅燈，沒想到通過路口進入輕軌軌道，1輛往南的列車正巧經過、正要駛入「凱旋武昌站」，機車的車頭就與輕軌右車頭擦撞，機車當場倒地。