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高雄輕軌新站第2天就傳擦撞 疑機車闖紅燈肇事1傷

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄2名男子騎機車雙載今天晚間近9點行經苓雅區，涉在英祥街、凱旋三路口闖紅燈，擦撞往南行駛、準備進入「凱旋武昌站」的輕軌列車；機車後方的乘客摔倒輕傷，輕軌右側車頭也出現擦痕，導致暫時停駛，警方約20分鐘排除事故現場。

事發的凱旋武昌站屬於高雄輕軌大南環段，包括此站共9站昨天才開始試營運，今天就發生機車擦撞的事故。有目擊網友PO上臉書社團「點.高雄」，表示「很可能是用路人還不熟悉，希望磨合期大家都能體諒」，但不少網友不諒解，粉專「高雄點 Kaohsiung.」怒批「闖紅燈是要體諒什麼？」也有網友要求高雄捷運公司索賠。

警方查出，28歲莊姓男子騎機車載友人18歲魏姓男子，今晚8點53分許，沿高雄苓雅區英祥街往東，到凱旋三路口疑闖紅燈，沒想到通過路口進入輕軌軌道，1輛往南的列車正巧經過、正要駛入「凱旋武昌站」，機車的車頭就與輕軌右車頭擦撞，機車當場倒地。

警消獲報趕抵，機車乘客魏姓男子有擦傷，未送醫，警方現場並對莊姓男子、輕軌駕駛26歲陳姓男子測出酒測值為零，初判肇事原因可能為機車闖紅燈，將進一步調閱監視器；若交通違規警方恐開罰，後續是否求償則由高雄捷運處理。

高雄輕軌列車今晚傳出遭機車擦撞。記者林伯驊／翻攝
高雄輕軌列車今晚傳出遭機車擦撞。記者林伯驊／翻攝
一輛往南的高雄輕軌列車，今晚準備進入「凱旋武昌站」發生事故。記者林伯驊／翻攝
一輛往南的高雄輕軌列車，今晚準備進入「凱旋武昌站」發生事故。記者林伯驊／翻攝
高雄輕軌大南環段昨天新增9個站營運，今晚傳出擦撞事故。圖／翻攝臉書社團「點.高雄」
高雄輕軌大南環段昨天新增9個站營運，今晚傳出擦撞事故。圖／翻攝臉書社團「點.高雄」
28歲莊姓男子騎機車載友人18歲魏姓男子，涉闖紅燈擦撞輕軌列車。記者林伯驊／翻攝
28歲莊姓男子騎機車載友人18歲魏姓男子，涉闖紅燈擦撞輕軌列車。記者林伯驊／翻攝
輕軌列車的右前車頭有擦痕。圖／翻攝臉書社團「點.高雄」
輕軌列車的右前車頭有擦痕。圖／翻攝臉書社團「點.高雄」

高雄輕軌 事故

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