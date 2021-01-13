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基隆民宅火警 男子在房內睡覺來不及逃生送醫不治

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市今天傍晚發生民宅火警，當時在家的梁姓女子帶著幼子逃出屋外，但梁女的鄭姓小叔在房內睡覺，受困火場。消防員滅火後進入火場，發現火勢雖未燒進鄭男房內，但他疑受高溫和濃煙危害，已無呼吸、心跳，將他送醫急救，醫師在晚間8點多宣告不治。起火原因仍待消防局調查。

消防局「119」救災救護指揮中心下午5點40分接獲報案電話，指民宅冒出黑煙，急派人車前往灌救。消防人員抵達時，2樓火場都是紅光，因屋內多為木料裝潢，火勢驚人。

消防人員布射水線滅火，6點11分滅火，接著進入火場搜救，發現20多歲鄭男仰躺在床上，已無生命徵象，送醫急救仍告不治。

消防人員將火勢撲滅後，2樓以上屋內仍見濃煙，消防人員以排煙器材排煙。不久發現2樓有復燃象，再射水撲滅。火災原因由消防局火災調查科鑑識調查。

火警現場是5層樓建物，起火點在2樓。當時梁婦帶著幼子逃生，並敲對門鄰居的大門，提醒逃生。3、4樓住戶也及時撤離，5樓住戶有3人在家中避難。

住在對門的婦人逃到樓下時餘悸猶存，她說，當時在家裡聽到有人敲門。梁婦的孩子大喊「姨媽，快出來，電視爆炸了」，急忙開門下樓。

基隆市今天傍晚發生民宅火警，梁姓女子帶著幼子及時逃出屋外，她的小叔受困火場。消防員救出時無呼吸、心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／攝影
基隆市今天傍晚發生民宅火警，梁姓女子帶著幼子及時逃出屋外，她的小叔受困火場。消防員救出時無呼吸、心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／攝影

火災 消防員

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