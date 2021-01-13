男女迷走新竹鳥嘴山 靠手機定位求救成功獲救

新竹縣五峰鄉今天下午傳出一對男女受困山上，2人攀登鳥嘴山要下山時，意外發現下山路徑竟然與上山時不同，而且迷失在樹林當中，只好打電話報警求救，幸好透過手機定位讓搜救人員能迅速掌握2人受困位置；消防局就提醒民眾，手機報警可撥112或簡訊求救，切記提供座標位置或描述周遭地理環境，才能讓搜救隊在最短時間內將人救出。

新竹縣消防局指揮中心就表示，中心在今天下午3時許接獲報案，受困的張姓男子（60歲）與許姓女子（46歲）透過電話指出，因為迷失方向在鳥嘴山無法下山，眼見太陽就快下山，山區氣溫可能會快速下降，因此請求消防隊能前來救援。

指揮中心立刻透過手機通話，並派尖石消防分隊前往搜救，過程中還藉由電話指示2人使用手機定位系統，將圖資回傳中心，搜救隊再利用2人提供的圖資座標資訊掌握位置，順利在晚間7點10分抵達2人受困位置，並拿出食物讓2人補充體力、取暖。