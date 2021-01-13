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她攔下23次詐騙案 幫民眾救回逾700萬元

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市中國信託員林分行去年一共成功阻攔37次詐騙案件，其中分行經理蕭靖文個人就攔阻23次，搶救逾700萬元民眾的血汗錢，因行員有時要勸阻民眾匯錢給詐騙集團還會被兇「幹麻問這麼多」，蕭靖文總是對行員耳提面命若碰到棘手案件，馬上通報她，她會一起協助，希望不要漏掉任何一件詐騙案。

彰化縣警察局長許錫榮近日還親自到中國信託員林分行感謝蕭靖文用心投入攔阻詐騙案，並致贈象徵警察同仁最高榮譽的「破案茶」給她，感謝她積極協助民眾，避免詐騙憾事發生。

由於不少行員在發現民眾有可疑大筆現金提領或匯款，通常會先提醒民眾要小心，但有些民眾已受詐騙集團「洗腦」，急著匯錢，還會怪行員管太多，甚至客訴行員，為了讓行員積極預防民眾受騙，蕭靖文總是告訴行員，如果碰上可疑提領大筆現金，民眾不聽勸，馬上通報她，她也會協助勸阻，並報警，不必怕被客訴，因此成功攔阻許多詐騙案。

彰化縣員林市中國信託員林分行去年一共成功阻攔37次詐騙案件，其中分行經理蕭靖文(右一) 個人就攔阻23次，搶救逾700萬元民眾的血汗錢，彰化縣警察局長許錫榮（左一 )近日還親自到中國信託員林分行感謝蕭靖文用心投入攔阻詐騙案。圖／警方提供
彰化縣員林市中國信託員林分行去年一共成功阻攔37次詐騙案件，其中分行經理蕭靖文(右一) 個人就攔阻23次，搶救逾700萬元民眾的血汗錢，彰化縣警察局長許錫榮（左一 )近日還親自到中國信託員林分行感謝蕭靖文用心投入攔阻詐騙案。圖／警方提供

詐騙集團 警察

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