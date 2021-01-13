金門6旬婦開車分心逆向開上人行道 險釀大禍

開車真的要專心！金門1位6旬婦人日昨駕駛自小客車由浯江北堤路左轉環島西路一段往東門圓環方向行駛，因低頭拾取車內掉落物品，導致方向盤失控偏向，整個90度左轉開上人行道，猛烈撞擊到路旁停放的5部機車，還差點波及到路過行人，所幸當時對向車道並沒有來車，未釀成更嚴重事故。

金城分局今天表示，當日上午9點40分，這位6旬的婦人帶著媽媽出門，駕車行經浯江北堤路左轉環島西路一段往東門圓環方向，為了撿掉落物品，方向盤等個失控，硬生生迴轉跨越對向車道，開上對向的人行道，好在當日因為寒流來襲，路上的人車都少，才未釀成大禍。

據了解，這場突如其來的車禍，嚇壞這對母女，兩人嚇得趕緊下車，把撞倒的機車扶正，老太太還頻頻念「阿彌陀佛，好在沒撞到人！」；而剛好步行路過，險些遭波及的行人也嚇死，直說，差一點點就被撞到，提醒她們開車要多注意。

金城分局表示，依據道路交通管理處罰條例第31-1條：汽機車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處汽車駕駛人新台幣3千元罰鍰，機車駕駛人新台幣1千元罰鍰。