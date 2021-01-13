影／悚！老翁疑久病厭世與妻小不睦 住家旁淋汽油自焚

嘉義縣中埔鄉77歲王姓男子疑似久病厭世，在住家附近淋汽油自焚，警消到場時已失去呼吸心跳。

嘉義縣消防局勤務指揮中心中午12時8分接獲報案，原以為是單純空地雜草火警，派遣消防水車前往，隨後接到電話，現場疑似一名老翁自焚，遂再派遣救護車到場救援，無奈老翁當時大面積灼傷，醫護人員到場時已失去呼吸心跳，僅存一具焦屍。

現場留有遺書，據了解，老翁獨自居住在嘉義縣中埔鄉和美，患有輕度精神疾病，雖雙腿殘疾，但未曾有就醫紀錄，健保卡上一片空白。

鄰居表示，老翁性格孤僻，足不出戶，只有用餐時間會駕駛電動車出門，妻子和兒子疑似與王男不睦，數年前搬至桃園，偶爾才會回家探視，老翁甚至將換掉家中鎖頭，防止妻小入內。

警方到場時，難辨身分，靠著車內水費帳單，循線找到老翁妻子，才能傳喚指認，但兒子因久未返家，甚至無法指認老翁所駕駛白色電動車。

現場除遺書和燒焦的打火機，檢警也未找到投保相關紀錄，兒子表示前一兩日才和父親通過電話，有說有笑，初步排除他殺和蓄意縱火可能性，相關事故原因還有待鑑識科進一步認定。