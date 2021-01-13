基隆1日3火警 傍晚民宅失火男救出無呼吸心跳

基隆市劉銘傳路48巷1戶2樓民宅傍晚發生火警，1人受困火場。消防員布設水線灌救，半小時後滅火，進入火場發現男子倒地，已無呼吸、心跳，送醫急救中。

消防局「119」救災救護指揮中心下午5點40分接獲報案電話，指民宅冒出黑煙，急派人車前往灌救。消防人員抵達時，2樓民宅火舌竄出，屋內都是紅光，布設水線灌救。

火場是5層樓建物，2樓有男子受困，其他家人已逃出，3、4樓住戶也及時撤離，5樓住戶就地躲避。消防人員射水滅火，6點11分滅火。消防人員進入火場，發現受困男子，無生命徵象，送醫急救。