花蓮無照男不慎擦撞單車 老翁頭部重創不治

花蓮鳳林鎮昨天發生一起死亡車禍，陳男駕駛自小客車行經台9線，於229.8公里南向車道與長橋路口，與騎腳踏車的年近9旬老翁發生車禍，造成頭部受傷，老翁送醫後不治，警方調查陳男沒有駕照、無酒駕，詳細肇事原因及責任尚待警方釐清。

鳳林警分局表示，昨天下午4時41分接獲報案，台9線229.8公里南向車道與長橋路口發生交通事故，是自小客車與腳踏車發生擦撞，騎腳踏車的老翁頭部受到重創、意識不清，送往台北榮民總醫院鳳林分院急救後不治死亡。

經查自小客車陳姓駕駛人無合格駕照，檢測雙方沒有酒精反應。處理員警已依程序完成事故現場測繪蒐證，肇事責任仍需專業鑑驗單位分析、鑑定以釐清肇責。

警方呼籲，肇事路段為鳳林鎮長橋里民返家重要路口，駕駛人行經該路段除應遵守交通規則勿超速外，更應主動減速、禮讓其他用路人優先通行，確實注意車前狀況，保持隨時可刹停安全距離。