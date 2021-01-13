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影／女失蹤兩個月 親友網路協尋 母憂心報警協尋

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

平日在台中租屋工作的吳姓女子與親友失聯兩個月，房東連絡上不上，吳女的親友昨PO網協尋，調閱租屋處監視器，發現吳女去年11月25日離開租屋處，最後出現在租屋處附近台中市西屯區福興路，失聯至今。吳女的母親12日凌晨到屏東縣潮州警分局報案失蹤人口，請警方協尋，警方調閱吳女手機通聯後，發現今天仍有發話紀錄，已根據發話位置，通報當地警局協尋。

失蹤的吳姓女子（約40歲）她的母親張姓婦人前天赴台中，在房東陪同下，到女兒的租屋處，發現屋內物品、平板、衣物，錢包等都還在，但就是不見人影，母親憂心，從台中回來後12日凌晨到派出所報案，通報女兒失蹤人口。

吳女的母親憂心的說，跟女兒近10年沒有住一起，女兒都在外面工作，都是透過朋友、親戚知道女兒的消息，但最近發現女兒都聯絡不上，找不到人，希望女兒平安。

吳女的母親說，她在房東陪同下進入女兒的租屋處，屋內的貴重物品、衣服等都還在。根據租屋處監視器畫面，吳女在11月25日下午2點多離開租屋處，吳女穿著薄上衣、小背心，背著背包，提袋，離開租屋處後，就沒有回來過。

吳女的母親說，僅知道女兒先前在百貨公司當櫃姐賣衣服，後來到KTV工作，但對女兒工作不是很清楚。

潮州警分局指出，警方依規定受理緊急協尋，並將吳女最後離開租屋處所穿著影像通報各警局，也調閱吳女手機電信基地台發話位置今天下午1點在台北市中山區，已通報相關單加強協尋。

吳姓女子去年11月25日下午離開租屋處後，就失去與家人親友聯繫，租屋處的監視器畫面拍下吳女離開畫面。圖／家屬提供
吳姓女子去年11月25日下午離開租屋處後，就失去與家人親友聯繫，租屋處的監視器畫面拍下吳女離開畫面。圖／家屬提供
吳姓女子去年11月25日下午離開租屋處後，就失去與家人親友聯繫，租屋處的監視器畫面拍下吳女離開畫面。圖／家屬提供
吳姓女子去年11月25日下午離開租屋處後，就失去與家人親友聯繫，租屋處的監視器畫面拍下吳女離開畫面。圖／家屬提供

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