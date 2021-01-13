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爛醉女子連車摔落山路邊坡水溝 駕駛卻「離奇」不見了

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市新化警分局知義派出所昨晚6時25分接獲通報，在新化區南168之1線4公里處有車輛衝入右側路旁邊坡，經員警趕往現場，發現有一部紅色自小客車摔落路旁邊坡水溝，消防人員在自小客車副駕駛座將明顯爛醉女子拖出，員警清查車內及周邊未發現其他受傷人員，正積極調閱監視釐清是誰開車。。

警方調查該車車主為陳姓女子（47歲），員警詢問由何人駕駛時，女子自稱因醉到不省人事，如何上車及由誰駕駛她不清楚，員警前往訪查陳女自稱在新化知義營區對面雜貨店之飲酒處所，並調閱附近監視器未發現該車駕駛人畫面，訪問現場喝酒人員均表示未看見何人開車，該車亦無行車紀錄器，後續由員警調閱該車行駛路線之公、民有監視器畫面，釐清陳女是否為駕駛人中。

知義派出所所長黃文輝表示，員警抵達事故現場時，消防人員已將陳女由副駕駛座拖出，經向陳女酒測，酒測值0.6多，陳女自稱醉到不省人事，駕駛人是誰她不清楚，該車究竟是陳女自行駕駛，摔車後爬至副駕駛？也懷疑駕駛另有其人，事發後逕自逃逸？正積極調閱監視器釐清中。

台南市新化區山區昨晚一輛紅色轎車衝進邊坡，女子被救起酒測值達0.6，連如何上車及誰開車都說不清。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化區山區昨晚一輛紅色轎車衝進邊坡，女子被救起酒測值達0.6，連如何上車及誰開車都說不清。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化區山區昨晚一輛紅色轎車衝進邊坡，女子被救起酒測值達0.6，連如何上車及誰開車都說不清。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化區山區昨晚一輛紅色轎車衝進邊坡，女子被救起酒測值達0.6，連如何上車及誰開車都說不清。記者吳淑玲／翻攝

監視器 酒測 事故

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