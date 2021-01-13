爛醉女子連車摔落山路邊坡水溝 駕駛卻「離奇」不見了

台南市新化警分局知義派出所昨晚6時25分接獲通報，在新化區南168之1線4公里處有車輛衝入右側路旁邊坡，經員警趕往現場，發現有一部紅色自小客車摔落路旁邊坡水溝，消防人員在自小客車副駕駛座將明顯爛醉女子拖出，員警清查車內及周邊未發現其他受傷人員，正積極調閱監視釐清是誰開車。。

警方調查該車車主為陳姓女子（47歲），員警詢問由何人駕駛時，女子自稱因醉到不省人事，如何上車及由誰駕駛她不清楚，員警前往訪查陳女自稱在新化知義營區對面雜貨店之飲酒處所，並調閱附近監視器未發現該車駕駛人畫面，訪問現場喝酒人員均表示未看見何人開車，該車亦無行車紀錄器，後續由員警調閱該車行駛路線之公、民有監視器畫面，釐清陳女是否為駕駛人中。