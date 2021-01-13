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89歲老翁遭79歲騎士撞倒 搶救2小時不治

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市萬華區今晨5時許發生一件死亡車禍，79歲張姓老翁騎乘機車行經東園街一處路口時，與穿越道路的89歲高姓老翁發生擦撞，雖車速不快，但高翁倒地後頭部受創，經送往台大醫院救治2小時仍不治，警方依過失致死罪嫌偵辦中。

據悉，張翁一早準備到魚市上工，騎車沿東園街北往南方向行駛，經過東園街156號旁巷口，因天色昏暗，發現高翁身影閃避不及，碰撞高翁，當時車速不快，但年邁的高翁倒地時頭部受創，救護人員到場後將其送往台大醫院搶救仍傷重不治。

警方表示，全案詢後依過失致死罪嫌將張翁送辦。另呼籲民眾天黑外出時穿著亮色衣物，穿越道路時循行人穿越道行走，駕駛人也應時刻注意路況，以避免意外發生。

雖張翁車速不快，但年邁的高翁倒地時頭部受創，送醫後不治。記者李隆揆／翻攝
雖張翁車速不快，但年邁的高翁倒地時頭部受創，送醫後不治。記者李隆揆／翻攝

台大醫院 老翁 車禍

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