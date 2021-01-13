89歲老翁遭79歲騎士撞倒 搶救2小時不治

台北市萬華區今晨5時許發生一件死亡車禍，79歲張姓老翁騎乘機車行經東園街一處路口時，與穿越道路的89歲高姓老翁發生擦撞，雖車速不快，但高翁倒地後頭部受創，經送往台大醫院救治2小時仍不治，警方依過失致死罪嫌偵辦中。

據悉，張翁一早準備到魚市上工，騎車沿東園街北往南方向行駛，經過東園街156號旁巷口，因天色昏暗，發現高翁身影閃避不及，碰撞高翁，當時車速不快，但年邁的高翁倒地時頭部受創，救護人員到場後將其送往台大醫院搶救仍傷重不治。