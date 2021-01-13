潛水女失聯2月家屬PO網 警查今天手機開機在台北

屏東縣吳姓女子今天被家屬在網路上通報已失聯2個月，請網友幫忙協尋，警方昨天凌晨受理緊急協尋，向電信公司調閱通聯基地台位置，發現吳女在今天中午時，還在台北市中山區一帶開手機撥話，警方已跟家屬說明最新進度，也希望吳女看到新聞訊息後，趕緊跟家人聯繫，不要讓家人擔心。

據查，全案是在12日凌晨，由屏東縣潮州警分局光華所受理吳女母親的報案，通報吳女為失蹤人口，展開緊急協尋，因吳女長期在台中西屯區租屋，去年11月底，吳女的房東收不到房租，也聯絡不到吳女，調閱租屋處監視器後向吳女家人反映，吳女家人也一直聯絡不上吳女，在12日向警方報案。

屏東縣警局請台中市第六警分局協助調閱路口監視器，事隔已2個月，監視器已被覆蓋，根據吳女房東提供監視器，吳女離開租屋處時，沒有被其他陌生人以外力脅迫、強制帶離租屋處狀況，當時一人背著背包離開。警方今天向電信公司調閱吳女手機發話位置時，發現吳女今天中午還手機開機，發話位置基地台位於台北市中山區。

警方表示，已將進度通知家屬，也將持續聯絡吳女，另呼籲吳女，或是近日有接觸吳女的朋友，向警方或家屬通報訊息，讓家屬安心。

據查，吳姓女子今年40歲，在台中市西屯區租屋已有10年多的時間，平常與家人少有聯繫，大選時投票曾回戶籍地，在台中從事服務業工作。