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中和新蘆線1列車行駛中兩度停車 400名旅客遭趕下車
捷運又出現問題！ 有民眾下午搭乘捷運中和新蘆線，卻遇到列車兩度臨停，甚至行駛至行天宮站後，列車上旅客被要求下車，改搭下一班車。台北捷運公司表示，行控中心已依照SOP處理，目前營運正常，收班後將詳查異常原因。
一名民眾今下午1時30分許搭乘捷運中和新蘆線，往南勢角方向，快接近大橋頭站時，站務人員廣播暫時臨停，行駛到行天宮站時又二度臨停，到達行天宮站時，車上旅客就全數被要求下車，改搭下一班列車。
對此，北捷回應，今下午1時29分中和新蘆線1部往南勢角方向列車，在抵達行天宮站前兩度發生異常煞車訊息。
行控中心依照SOP，在列車抵達行天宮站後，請車上約400名旅客改搭下一班，處理時間約2分鐘，處理期間除加強廣播及引導旅客外，行控中心也調整班距因應，目前新蘆線營運正常，列車異常原因將於收班後詳查。
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