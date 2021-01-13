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桃園街頭煞封街砸車暴力頻傳 市議員：治安堪慮要加強

聯合報 / 記者曾健祐曾增勳／桃園即時報導

桃園市桃園區中山路、龍安街口1月4日凌晨發生多名惡煞街頭封街砸車暴力事件，引起市議員余信憲批評街頭暴力頻傳「防疫期間治安是否鬆懈」，余信憲今天下午說，桃園、中壢地區這2個多月來，已發生多起街頭砸車暴力事件，1月4日中山、龍安街口又發生惡煞逞兇鬥狠，距龍安派出所不到1公里，治安堪憂，春節春安又快到，警方治安工作該要加強了。

桃園警方表示，本月4日凌晨在桃園區龍安街發生砸車事件，警方獲報立即組成專案小組偵查，在3小時內循線查緝涉案砸車、鬥毆的2派16人偵辦，包括3名少年，警方查出2派人馬疑因爭風吃醋引發不滿衝突，李姓男子帶頭涉案，警詢後依毀損、聚眾鬥毆罪嫌移請桃園地檢署偵辦，警方維護治安決心、打擊街頭暴力零容忍。。

余信憲表示，他接獲民眾陳情，指出1/4日桃園區中山路與龍安街口，惡煞封街砸車，幾個月來發生3起半夜街頭鬥毆、砸車暴力事件，附近民眾十分害怕，警方據報趕到現場惡煞已鳥獸散，且地點距龍安派出所不到1公里，惡煞竟敢「關公前耍大刀」，治安堪憂，警方治安該加強了，是否防疫期間治安鬆懈，春安將到，「警方要加油」。

桃園市桃園區中山路、龍安街口發生惡煞封街砸車暴力事件，引起市議員余信憲批評，警方3小時破案帶回16人偵辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市桃園區中山路、龍安街口發生惡煞封街砸車暴力事件，引起市議員余信憲批評，警方3小時破案帶回16人偵辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市桃園區中山路、龍安街口發生惡煞封街砸車暴力事件，引起市議員余信憲批評，警方3小時破案帶回16人偵辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市桃園區中山路、龍安街口發生惡煞封街砸車暴力事件，引起市議員余信憲批評，警方3小時破案帶回16人偵辦。記者曾增勳／翻攝

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