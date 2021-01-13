桃園街頭煞封街砸車暴力頻傳 市議員：治安堪慮要加強

桃園市桃園區中山路、龍安街口1月4日凌晨發生多名惡煞街頭封街砸車暴力事件，引起市議員余信憲批評街頭暴力頻傳「防疫期間治安是否鬆懈」，余信憲今天下午說，桃園、中壢地區這2個多月來，已發生多起街頭砸車暴力事件，1月4日中山、龍安街口又發生惡煞逞兇鬥狠，距龍安派出所不到1公里，治安堪憂，春節春安又快到，警方治安工作該要加強了。

桃園警方表示，本月4日凌晨在桃園區龍安街發生砸車事件，警方獲報立即組成專案小組偵查，在3小時內循線查緝涉案砸車、鬥毆的2派16人偵辦，包括3名少年，警方查出2派人馬疑因爭風吃醋引發不滿衝突，李姓男子帶頭涉案，警詢後依毀損、聚眾鬥毆罪嫌移請桃園地檢署偵辦，警方維護治安決心、打擊街頭暴力零容忍。。