富王鴨肉公告頂讓！網酸遷店東山再起 律師證實了

台中知名「富王鴨肉」店長日前與女外送員掀起紛爭，今（13）日有一女網友經過店家時，發現貼出頂讓公告。 圖擷自 爆廢1公社 台中知名「富王鴨肉」店長日前與女外送員掀起紛爭，店長神隱7日後在店門口舉辦記者會，向大眾、被嗆的女外送員多次鞠躬道歉，還說未來重新開業，首日營業金額全數捐出做公益，盼平息眾怒。不過，今（13）日有一女網友經過店家時，發現貼出頂讓公告，店長的律師也證實此事。

該名女網友在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，「確定不做了耶！剛剛經過看到的第一手資訊」，並附上一張照片，只見大門依舊深鎖，鐵捲門正中央卻多了一張頂讓公告紅紙，貌似打算停業。

月初時王姓店長與女外送員爭執中嗆一句「毛長齊再出來講話」等語，被網友封為「毛齊哥」，而依照他道歉記者會中說法，未來將重新開業，首日營業金額全數捐出做公益，網友們紛紛猜測店家有意遷址，「應該是搬走換店名吧」。

根據《蘋果新聞網》報導，「毛齊哥」的委任律師李明諭證實，店面遭檢舉佔用馬路，市府已來函糾正，所以拆了工作檯，因此無法煮麵，必須另找店面營業。

有網友留言「高人指點，換地改名再來」、「老闆連累員工，都快過年了，真慘」、「哪個人敢頂啊」，甚至揚言要持續抵制「繼續檢舉」，不過也有人勸言「我也討厭老闆的態度及言語，但適可而止，得饒人處且饒人，別讓正義成了網路霸凌」、「希望記取這次教訓，人都會犯錯，之後好好重新加油」。