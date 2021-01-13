8旬老翁暖身獨坐街上 暖心警寒夜送回

高雄楊姓老翁獨自坐在路口，一旁的熱心民眾擔心他身體出狀況報警，轄區警方三民一分局警員趕到現場時，見到楊醉倒在地，在寒冷的夜晚將他送回住處。

三民一分局表示，昨天晚上7點多時，哈爾濱街派出所王姓、蘇姓警員巡邏時，接獲到民眾報案，立即趕赴三民區喜峰接口，發現一名楊翁（80歲）坐在地上，身上還散發濃濃的酒味。

警方上前詢問後得知，原來楊翁因為近日天氣寒冷，他認為喝酒可以讓身體暖和，便獨自外出飲酒，沒想到年邁不勝酒力而路倒。