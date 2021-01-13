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8旬老翁暖身獨坐街上 暖心警寒夜送回

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄楊姓老翁獨自坐在路口，一旁的熱心民眾擔心他身體出狀況報警，轄區警方三民一分局警員趕到現場時，見到楊醉倒在地，在寒冷的夜晚將他送回住處。

三民一分局表示，昨天晚上7點多時，哈爾濱街派出所王姓、蘇姓警員巡邏時，接獲到民眾報案，立即趕赴三民區喜峰接口，發現一名楊翁（80歲）坐在地上，身上還散發濃濃的酒味。

警方上前詢問後得知，原來楊翁因為近日天氣寒冷，他認為喝酒可以讓身體暖和，便獨自外出飲酒，沒想到年邁不勝酒力而路倒。

警員見楊翁身上無傷勢，且意識清楚再確認他的身分及住家地址後，使用巡邏車將他載送回家。警方將他載回後，見他獨居，家中擺設簡單，擔心起他的生活情況，不過鄰居說他身體健康，只是步履緩慢，平日也會發揮敦親睦鄰精神關心他。

高雄楊姓老翁獨自坐在路口，熱心民眾見狀報警，轄區警方三民一分局警員趕到現場時，見到楊醉倒在地，在寒冷的夜晚將他送回住處。記者邱奕能／翻攝
高雄楊姓老翁獨自坐在路口，熱心民眾見狀報警，轄區警方三民一分局警員趕到現場時，見到楊醉倒在地，在寒冷的夜晚將他送回住處。記者邱奕能／翻攝

獨居 老翁

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