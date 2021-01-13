高階警發布！6都3局長換人 高雄黃明昭、台南方仰寧

高階警察人事案今天發布，高雄、台南、新北市警察局長由刑事局長黃明昭、警政署主任秘書方仰寧、副署長黃宗仁接任，新北市警察局長陳檡文升警察大學校長；6都中有3名局長換人，警界大地震。

行政院長蘇貞昌去年7月重話批治安，高雄、台南市警察局長被火速撤換，劉柏良、詹永茂接任僅半年又下台，劉回鍋警政署副署長，詹調署警監一階警政委員，遺缺由黃明昭、方仰寧接任。

黃明昭曾在台北縣與蘇貞昌共事，事必躬親、工作態度積極，近年仕途順遂，以署警政委員代理刑事局長真除。方仰寧在太陽花學運勤務打響名號，處事嚴謹縝密，具交通、聚眾活動長才。

去年10月，長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生遭勒斃，爆出同校另名女學生月前險被擄，台南市警方卻吃案，事後內部檢討、對外說明紊亂，詹永茂挨批危機處理不及格。

劉柏良則是捲入監察院調查公懲會前委員長石木欽案，被指與涉訟商人翁茂鍾吃飯、購買翁介紹的股票，但有警界人士認為未查出劉不法，異動脫不了政治角力。

警察大學校長黎文明本月16日屆齡退休，不斷有傳言陳檡文要調升移民署長，由另名直轄市警察局長升校長，最終陳出線未「轉換跑道」；警大校長是警政署長之外唯一的三線四星警職，被解讀「進可攻、退可守」。

新北市與中央執政色彩不同，警察局長角色特殊。黃宗仁前年7月從台南市警察局長回鍋警政署副署長，他處事中道，在各方勢力中自有堅持，強調警察專業不受外力影響，加上有直轄市「老經驗」，再度披掛上陣。

這次調整三線二星以上48名警官，黃嘉祿調刑事局長、署警監一階警政委員李永癸調副署長、署警政委員蔡耀坤調署主秘、保六警察總隊長張榮興升署督察室主任、陳永利調保一警察總隊長，鐵路警察局長江振茂升署警政委員，除了警大校長後天交接，其餘本周六到任。台北市警察局長陳嘉昌今年7月屆退，牽動下波重要警職異動。

內政部發布重要警職人事案如下：

1、本署副署長黃宗仁調任新北市政府警察局局長

2、本署警監一階警政委員李永癸調任本署副署長

3、臺南市政府警察局局長詹永茂調任本署警監一階警政委員

4、本署主任秘書方仰寧陞任臺南市政府警察局局長

5、本署警政委員蔡耀坤調任本署主任秘書

6、本署鐵路警察局局長江振茂陞任本署警政委員

7、臺中市政府警察局副局長魏慶賢調任本署鐵路警察局局長

8、本署保安組組長林國清調任臺中市政府警察局副局長

9、臺中市政府警察局第五分局分局長郭士傑陞任本署保安組組長

10、本署刑事警察局局長黃明昭調任高雄市政府警察局局長

11、本署副署長黃嘉祿調任本署刑事警察局局長

12、高雄市政府警察局局長劉柏良調任本署副署長

13、本署督察室主任陳永利調任本署保安警察第一總隊總隊長

14、本署保安警察第六總隊總隊長張榮興陞任本署督察室主任

15、本署保安警察第三總隊總隊長李漢卿調任本署保安警察第六總隊總隊長

16、嘉義縣警察局局長廖宗山調任本署保安警察第三總隊總隊長

17、本署刑事警察局副局長廖訓誠調任嘉義縣警察局局長

18、宜蘭縣政府警察局局長謝進賢調任本署刑事警察局副局長

19、本署基隆港務警察總隊總隊長廖材楨調任宜蘭縣政府警察局局長

20、新北市政府警察局新莊分局分局長林武宏陞任本署基隆港務警察總隊總隊長

21、臺北市政府警察局督察長陳博珍調任臺北市政府警察局副局長

22、苗栗縣警察局局長翁群能調任臺北市政府警察局督察長

23、本署公共關係室主任周煥興調任苗栗縣警察局局長

24、臺北市政府警察局中山分局分局長楊哲昌陞任本署公共關係室主任

25、本署航空警察局副局長林水順調任臺北市政府警察局副局長

26、本署臺中港務警察總隊總隊長余一縣調任本署航空警察局副局長

27、本署保安警察第五總隊副總隊長陳宗能調任本署臺中港務警察總隊總隊長

28、本署航空警察局主任秘書王文澤調任本署保安警察第五總隊副總隊長

29、臺中市政府警察局第六分局分局長盧廷彰陞任本署航空警察局主任秘書

30、本署防治組組長黃勢清調任新北市政府警察局副局長

31、本署保安警察第三總隊副總隊長莊勝雄調任本署防治組組長

32、本署保安警察第七總隊主任秘書李謀旺調任本署保安警察第三總隊副總隊長

33、臺北市政府警察局大安分局分局長王旭昌陞任本署保安警察第七總隊主任秘書

34、臺南市政府警察局主任秘書劉耀欽調任臺中市政府警察局副局長

35、嘉義市政府警察局局長張樹德調任臺南市政府警察局主任秘書

36、本署保安警察第一總隊副總隊長黃建榮調任嘉義市政府警察局局長

37、本署保安警察第三總隊主任秘書王育群調任本署保安警察第一總隊副總隊長

38、桃園市政府警察局桃園分局分局長林信雄陞任本署保安警察第三總隊主任秘書

39、高雄市政府警察局主任秘書黃慶惠調任高雄市政府警察局副局長

40、本署國道公路警察局副局長張宗揚調任高雄市政府警察局主任秘書

41、本署鐵路警察局副局長葉爾煙調任本署國道公路警察局副局長

42、本署保安警察第二總隊主任秘書陳金陵調任本署鐵路警察局副局長

43、臺南市政府警察局第一分局分局長鄭榮崑陞任本署保安警察第二總隊主任秘書

44、本署國道公路警察局副局長高建源調任臺中市政府警察局主任秘書

45、本署國道公路警察局主任秘書張夢麟調任本署國道公路警察局副局長

46、本署警監督察程文宏調任本署國道公路警察局主任秘書