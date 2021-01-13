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確診醫護情侶完整足跡公開 女護理師7至10日去這些地方

開導航卻駛入偏僻林道 情侶飢寒交加警方解圍

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導

一對年輕情侶昨天開車到屏東恆春半島遊玩，下午開啟衛星導航想造訪原民鄉的獅子鄉內文村，不料誤駛入保安林道，車輛陷在泥寧不堪的山路無法動彈，打電話報警求援，警方到場發現也幫不上忙，入夜後山區氣溫下降，先以巡邏車將兩人載返派出所休息進食，同時通知汽修廠養派怪手將車拖出才順利返家，他們直說下次做好功課再前往。

屏東縣枋寮警分局草埔派出所長吳樹和、警員趙家興接獲勤指中心通報，指位在屏199縣2.5公里處保安林線道內有輛轎車誤闖林道需要協助，警方獲報迅速趕赴現場，抵達現場後發現陳姓駕駛和他的女友神情慌張，詢問後得知陳姓駕駛與女友開車欲前往內文村遊玩，因路況不熟誤信導航系統指引，誤開入山區林道不慎車輛卡在泥寧不堪的山路受困5個小時不知所措。

因入夜後山區濕冷陰暗且氣溫驟降，警方擔心兩人失溫且尚未進食，先以巡邏車將兩人載返所休息、吃點熱食，並通知轄內怪手協助將受困轎車拖出並順利返家；陳姓駕駛與其女友對警方主動熱心協助感動不已，頻頻道謝，直說下次一定做好功課再前往，衛星導航在山區很容易誤駛入偏僻林道，即使想折返，都無處可調頭。

一對年輕情侶開啟衛星導航想造訪原民鄉的屏東縣獅子鄉內文村，不料誤駛入保安林道，車輛陷在泥寧不堪的山路無法動彈，警方到場解圍。記者潘欣中／翻攝
一對年輕情侶開啟衛星導航想造訪原民鄉的屏東縣獅子鄉內文村，不料誤駛入保安林道，車輛陷在泥寧不堪的山路無法動彈，警方到場解圍。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 情侶 恆春

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