中橫落石造成斷電 台電人員4度低溫下徹夜修復
台8線中橫公路花蓮境內的錐麓隧道東口附近，昨天凌晨大量落石，不只阻斷交通，也因大石頭砸壞供電管線，造成山區逾300戶停電。台電出動機具、人員，冒著攝氏4度低溫不眠不休徹夜搶修，今天清晨恢復供電。
台電花蓮區處配電調度中心監控系統昨天清晨1時29分發出警報，供應花蓮縣秀林鄉天祥、太魯閣地區電力中斷，有342戶停電。調度人員研判可能發生故障區域，先遙控隔離、電力轉供，將停電區域縮小到富世村232戶，並立刻派員前往巡視線路。
巡查人員一路查線，凌晨2點06分巡到台8線175K+950公尺處，也就是中橫公路錐麓隧道東口時，發現邊坡大量落石導致路基坍方，高壓電纜斷線造成斷電，即協助設置道路警示，並通報公路局第四區養護工程處太魯閣工務段處理。
公路總局搶修後，該路段在昨天上午10時30分恢復通行，台電隨即調度23名搶修人力、3台昇空工程車、1台吊臂工程車及2台挖土機等，投入搶修工作。
台電花蓮區處表示，高壓電纜斷線修復不易，因此以搶修供電為首要目標，工程人員確認兩端人、手孔位置後，用挖土機挖了好幾個小時，開挖路面將人、手孔電力管引到邊坡，準備在邊坡大理石變質岩的岩壁上布線。
因大理石變質岩硬度極高，要一一將電纜固定架鑽釘岩壁上，相當辛苦，入夜後山區溫度更不到攝氏4度，搶修人員冒著低溫徹夜工作，鑽釘完上百個電纜固定架，附掛百米長纜線，在斷電逾24小時後，今晨3時全面復電。
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