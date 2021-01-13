YouTuber孫生媽媽疑幫7旬婦推輪椅 被控進家門偷錢包遭函送

YouTuber孫生日前在IG限時動態發文「又來到熟悉的警局，媽媽還是一樣現行犯，現在我真的都習以為常了」原來孫生的媽媽遭一名7旬行動不便的婦人指控，幫忙推輪椅卻進家門偷走錢包，警方調閱犯嫌離去監視器，找到孫生母親，全案依竊盜罪嫌函送偵辦。

行動不便的婦人指控，因乘坐輪椅行動不便，搭乘機計程車後要返家，都會隨機在路上找人幫忙推輪椅到家門口，本月4日拜託一名女子推輪椅回家，但女子在家門口取走鑰匙開門，在家裡逗留一陣子，事後才發現錢包不見，懷疑女子行竊，但不記得錢包內有多少財物。

士林警方獲報後，循線調閱監視器追查，發現遭棄置的錢包，也查到女性犯嫌在轄內移動，最後進入孫生的工作室，隨即通知工作室詢問女子身分。