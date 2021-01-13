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基隆大樓8樓外牆磁磚剝落 砸路旁轎車擋風玻璃全破

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

今天氣溫略回升，基隆市中船路一棟大樓的8樓外牆，上午發生磁磚掉落意外，停在大樓外的一輛轎車被擊中，前、後擋風玻璃都被砸破，幸無人受傷。警方獲報前往現場拉封鎖線防護，並通報市府處理，聯繫屋主善後。

基隆市警二分局表示，今天上午9點多接獲民眾報案，指轄區中船路有大樓外牆磁磚剝落，砸毀停在路旁的汽車，擔心災情會擴大。

警二分局信六路派出所警員李威誼到，初步瞭解是大樓8樓外牆磁磚，疑因溫差變化大，冷縮熱脹導致瓷磚迸裂掉落，一輛轎車遭砸受損，沒有人員受傷。李員隨即擺放交通錐和拉封鎖線警戒，避免路人經過遭掉落磁磚砸傷。

警二分局表示，氣溫變化大，民眾應多留意大樓外牆磁磚可能因熱脹冷縮剝落，建議儘可能行走騎樓，確保安全。

基隆市中船路一棟大樓的8樓外牆磁磚掉落，警方獲報前往現場拉封鎖線防護。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中船路一棟大樓的8樓外牆磁磚掉落，警方獲報前往現場拉封鎖線防護。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中船路一棟大樓的8樓外牆磁磚掉落，停在路旁的轎車被擊中，前、後擋風玻璃都被砸破，幸好無人受傷。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中船路一棟大樓的8樓外牆磁磚掉落，停在路旁的轎車被擊中，前、後擋風玻璃都被砸破，幸好無人受傷。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中船路一棟大樓的8樓外牆磁磚掉落，警方獲報前往現場拉封鎖線防護。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中船路一棟大樓的8樓外牆磁磚掉落，警方獲報前往現場拉封鎖線防護。記者邱瑞杰／翻攝

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