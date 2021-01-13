不要被太陽騙了！彰化縣低溫今天上午仍有3人OHCA

這波寒流，彰化今天清晨才8度低溫，到天亮後，出了太陽並回溫，但彰化縣到中午以前，仍有3人送醫OHCA（到院心肺功能停止） ，累計從昨天到今天已有5人，消防局表示，雖然無法判定是否與天冷有關，但由於日夜溫差仍大，呼籲民眾尤其是老人家應做好保暖，以免引發心血管疾病。

彰化縣消防局是在今天上午7時到11時接獲3件OHCA案件，分別是竹塘鄉89歲女性、田尾鄉84歲及伸港86歲男性，因突然身體不適，經調派救護車將他們送醫，但都已到院無呼吸心跳。

昨晚到今天凌晨氣溫最低時，消防局沒接獲疑因天冷送醫OHCA案件，沒想到今天上午出了太陽，氣溫暖和多了，卻接獲3件OHCA案件，消防局呼籲民眾還是不能掉以輕心。