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不要被太陽騙了！彰化縣低溫今天上午仍有3人OHCA

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

這波寒流，彰化今天清晨才8度低溫，到天亮後，出了太陽並回溫，但彰化縣到中午以前，仍有3人送醫OHCA（到院心肺功能停止） ，累計從昨天到今天已有5人，消防局表示，雖然無法判定是否與天冷有關，但由於日夜溫差仍大，呼籲民眾尤其是老人家應做好保暖，以免引發心血管疾病

彰化縣消防局是在今天上午7時到11時接獲3件OHCA案件，分別是竹塘鄉89歲女性、田尾鄉84歲及伸港86歲男性，因突然身體不適，經調派救護車將他們送醫，但都已到院無呼吸心跳。

昨晚到今天凌晨氣溫最低時，消防局沒接獲疑因天冷送醫OHCA案件，沒想到今天上午出了太陽，氣溫暖和多了，卻接獲3件OHCA案件，消防局呼籲民眾還是不能掉以輕心。

彰化基督教醫院急診暨重症醫學部副主任謝貝尤提醒，老人家、心血管疾病及三高族群，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，目前有一些機能性衣物，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣，都可以考慮做多層次的穿搭，會有比較保暖效果；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。

這波寒流，彰化今天清晨才8度低溫，到天亮後，出了太陽並回溫，但彰化縣到中午以前，仍有3人送醫OHCA（到院無呼吸心跳） 。圖／消防局提供
這波寒流，彰化今天清晨才8度低溫，到天亮後，出了太陽並回溫，但彰化縣到中午以前，仍有3人送醫OHCA（到院無呼吸心跳） 。圖／消防局提供

保暖 心血管疾病

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