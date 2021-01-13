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影／七月大女嬰吞洗衣球 1小時車程警送醫25分就飆到

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣名間鄉一名七個月大女嬰，昨趁大人不注意誤食洗衣凝膠球，送醫後發現縣內醫院設備不足無法收治，急向鄰近警所求助，警方以警車跨縣急送，原本1小時車程花25分鐘就送達彰化基督醫院，女嬰經治療無礙，員警也鬆了一口氣。

警方調查，小女嬰第一時間由救護車送往鄰近竹山秀傳醫院，但該院無兒童急診且無相關救治設備，建議其父母轉院，而當下無空班救護車，只好自行驅車赴草屯佑民醫院，到院發現同樣無設備，得知彰基有兒童急診，想送醫又碰上難題。

中興警分局指出，昨天下午近5時，何姓婦人抱著女嬰急忙跑進該分局府西派出所，並緊張表示，一時粗心將洗衣凝膠球放在孩子拿得到的地方，因洗衣球看起來像糖果，小朋友竟就整顆吞下去，縣內醫院設備不足無法收治，但彰基能收。

只不過，當時已經是下班尖峰時間，擔心自行送醫恐再延誤救治時間，就怕會有意外，不得不向警方求助，員警了解狀況並評估認為人命關天，便派一台警車充當救護車，直接載何姓婦人和女嬰前往醫院，女嬰父親則開車隨後跟上。

警方表示，當時員警開車沿路鳴笛警示，從鄰近的中興交流道直上國道，再轉往中彰快速道路，因此原本需要1小時的車程，僅花25分鐘就抵達接受治療，今上午再致電女嬰父母，確認性命無礙，預計今傍晚就能出院，大家都鬆了一口氣。

南投縣七個月大女嬰誤吞洗衣球，父母求助警方，警將警車充當救護車急送彰基醫院。圖／警方提供
南投縣七個月大女嬰誤吞洗衣球，父母求助警方，警將警車充當救護車急送彰基醫院。圖／警方提供
南投縣七個月大女嬰誤吞洗衣球，父母求助警方，警將警車充當救護車急送彰基醫院。圖／警方提供
南投縣七個月大女嬰誤吞洗衣球，父母求助警方，警將警車充當救護車急送彰基醫院。圖／警方提供
南投縣七個月大女嬰誤吞洗衣球，父母求助警方，警將警車充當救護車急送彰基醫院。圖／警方提供
南投縣七個月大女嬰誤吞洗衣球，父母求助警方，警將警車充當救護車急送彰基醫院。圖／警方提供

救護車 國道

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