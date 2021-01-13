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退休警勾結竹聯幫堂主 詐勞力士「黑水鬼」遭訴

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

退休警員周光熹與竹聯幫天蠍堂主陳生琥共組詐騙集團，在網路上佯稱要買錶，由車手拿著假鈔、假匯款單等方式，詐得6支勞力士「黑水鬼」等名錶，另又佯稱可代為換匯，詐騙台商220萬元；台北地檢今依詐欺、洗錢、偽造文書等罪起訴周等10人，陳生琥涉案部分另案調查。

周光熹原為台北市警局任職，退休後曾從事靈骨塔詐騙，2020年9月被捕後，檢警從詐騙集團內的群組通訊紀錄，發現周經常利用警職經歷，提醒包括變造身分證要用真實的發證日、出生日、搭配身分證字號，才能避免露餡，還有成員只能定點集合、解散，不能會合後再同行避免追查。

起訴指出，詐團除了充分採用周光熹提供的這些防抓技巧，另由陳生琥的哥哥製作假身分證等證明文件，車手頭負責訓練綽號「無敵」的陳姓車手和胡姓車手，將車手排練與被害人對談的過程拍成影片，傳給陳生琥確認培訓完成。

檢警調查，這個分工縝密的詐騙集團從2017年11月起，在網路上發現有人要賣名錶的時候，就以假身分接觸邀約，被害人與車手假扮的買主到銀行臨櫃匯款，但車手總會以「這跟我個資有關」請被害人先迴避。

車手坐在櫃檯請銀行員幫忙查信用卡欠費資料，假裝正在匯款，回頭再用早就準備好的假匯款收執聯，出示給賣家看，讓賣家以為完成交易，有時則假裝現金交易，但是每疊鈔票都只有上下各1張是真鈔，有4名賣家被騙勞力士「黑水鬼」、1支法蘭克穆勒、1支歐米茄。

另有在菲律賓台商因欠友人債務，需把菲律賓披索換成台幣，詐團再派出車手與對方接觸，佯裝在銀行現場匯款，詐得台幣220萬元。

勞力士限量表「黑水鬼」。圖為示意圖。記者林昭彰／翻攝
勞力士限量表「黑水鬼」。圖為示意圖。記者林昭彰／翻攝

車手 詐騙集團 身分證

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