高雄租屋社團男騙子裝房東 6人沒看房就簽約 遭捲款11萬

高雄37歲陳姓男子涉專挑想租房的網友，傳送其他房東的出租照，再誆稱「有人還在住不方便看屋」，並以很多人在詢問極力鼓吹，導致6人未看屋就簽約、繳付房租及押金，高雄地檢署查出他得手11萬，依偽造私文書罪嫌起訴。

檢方調查，陳姓男子使用臉書帳號「龍在天」，前年10月到去年3月間，陸續在臉書社團「高雄租屋、出租專屬社團」，私訊曾姓女子等6名PO文表明想租房者，謊稱自己有房要出租，隨即約到高雄三民區的麥當勞簽合約，且還冒用別人身分簽章；6人皆簽完約後聯絡不上陳，才知道受騙，氣得向警方報案。

據查，陳姓男子先偷下載其他房東的房況照片，私訊給受害者，當對方想要看房，他會推拖「有人還在住不方便看屋」，接著稱「很多人已經在問這間了」，鼓吹趕緊先下訂，讓人半推半就先簽約。

檢方查出，被害人3男、3女，有擔任服務業、廚師等，大多先預繳房租、押金，受騙8500元至2萬7000元不等，總計讓陳姓男子得手11萬元。