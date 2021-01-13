父拿藤條打、哥張嘴咬 6歲男童滿身傷阿嬤報案才曝光

桃園陳姓男子自稱管教6歲兒子，竟拿藤條、木棍痛毆，把小孩打到雙耳瘀青、手臂有棍打痕跡，男童傷痕累累被祖母發現報案，他證稱，爸爸用力打他耳朵，還會被哥哥咬，審理時陳卻推拖「不知兒子傷勢怎麼來的」，法院審理後依成年人故意對兒童犯傷害罪，判陳拘役58日，可上訴。

檢警調查，陳男2018年8月在觀音住家因為管教兒子不如意，就逾越管教目的，徒手、拿木棍及藤條，朝男童一陣毒打，害他身上包括雙耳瘀傷、脖子挫傷，雙手也都受有棍棒打過的痕跡，後來因祖母發現孫子傷痕累累報警才曝光。

審理時，陳坦承有管教兒子，但矢口否認傷害，辯稱沒有打過小孩，還說「身上的傷我不知道怎麼來的」。

但男童說，爸爸有用竹子、細細的棍子打他，因為做錯事才挨揍，耳朵的瘀青也是被爸爸用竹棍打的，還有被哥哥咬傷肚子、手臂；男童還說，和爸爸同住時，會因為寫作業的事被他打，被打最用力的地方是耳朵，哥哥也會欺負他。

法院認為，男童對於父親毆打他耳朵、脖子及手臂，前後證詞一致，對於哪個部位被以何種方式傷害，都能區辨證述明確，另有相關驗傷證明，認定陳男犯行明確。