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69歲街友6度寒夜走上快速道路 台中警急帶下安置

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

天氣寒冷，台中市霧峰警分局四德派出所警員楊家任、蕭棋元日前凌晨3時5分執行巡邏經過台74號快速道路時，見一男子在路肩奔跑，立即上前予以攔查，發現是名69歲呂姓街友，疑因路況不熟誤闖快速道路，於是立即帶下並聯繫社會局相關單位安置。

警分局長陳家銘今表揚兩位警員，同時指出當天氣溫僅6度，又是在來往車輛速度極快的快速道路上，若不是兩警員及早發現，難保這名街友不會發生意外，因此也希望民眾若在路上有發現需協助之人或自己本身需要協助，都可向警方尋求協助。

警方說，經把呂男帶回派出所了解，才知他平時居無定所，且已經一整天未進食，警方於是先提供熱食予以食用，接著連絡到台中市街友關懷協會，安排後續安置事宜，並於隔天上午10時將他載往街友關懷協會交給社工。呂男對於警方耐心為其安排暫時棲身處所，不用在如此寒冷的天氣下流浪在外面，也一再表達感激之意。

台中市霧峰警分局替呂姓街友（左）連絡到台中市街友關懷協會，安排後續安置事宜，。圖／民眾提供
台中市霧峰警分局替呂姓街友（左）連絡到台中市街友關懷協會，安排後續安置事宜，。圖／民眾提供
台中市霧峰警分局四德派出所警員楊家任、蕭棋元日前凌晨3時5分執行巡邏經過台74號快速道路時，見一男子在路肩奔跑。圖／
台中市霧峰警分局四德派出所警員楊家任、蕭棋元日前凌晨3時5分執行巡邏經過台74號快速道路時，見一男子在路肩奔跑。圖／

街友 台中市

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