69歲街友6度寒夜走上快速道路 台中警急帶下安置

天氣寒冷，台中市霧峰警分局四德派出所警員楊家任、蕭棋元日前凌晨3時5分執行巡邏經過台74號快速道路時，見一男子在路肩奔跑，立即上前予以攔查，發現是名69歲呂姓街友，疑因路況不熟誤闖快速道路，於是立即帶下並聯繫社會局相關單位安置。

警分局長陳家銘今表揚兩位警員，同時指出當天氣溫僅6度，又是在來往車輛速度極快的快速道路上，若不是兩警員及早發現，難保這名街友不會發生意外，因此也希望民眾若在路上有發現需協助之人或自己本身需要協助，都可向警方尋求協助。