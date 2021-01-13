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樹大招風？金門知名中醫遭詐騙集團冒用 診所急澄清
金門知名的福慧中醫最近幾天經常接到民眾打來詢問要買治療耳鳴的藥，剛開始工作人員還以為是打錯電話，沒想到仔細詢問才發現內情不單純，原來是有不肖份子假借他們診所名義在臉書上刊登廣告，專門販售動輒上萬元的昂貴中藥，網頁上的診所名字一樣，但卻不留電話僅留LINE ID，該診所特別提醒民眾多加留意，以免受騙上當。
「請問這邊是在賣治療耳鳴的藥嗎？」、「我要找位劉醫師，專門治耳鳴的」...從上週五至今，福慧中醫的工作人員都接到類似的詢問電話，剛開始還以為是打錯了，沒想到詢問打來的民眾，才知道內情不單純。
據福慧中醫的工作人員表示，打來的民眾都說，是看了臉書上的廣告訊息，但是廣告上只有診所的名字與劉姓醫師，與LINE的ID，問電話對方都不說，有民眾覺得怪怪的，才會自行打電話到診所詢問。且一副耳鳴的藥，要價就要1萬多元，實在很誇張。
福慧中醫診所表示，該診所僅有洪金烈一位醫師，也未對外販售耳鳴的藥，所有病患都要經過醫生看診才會給藥，提醒民眾多加注意，以免受騙上當。
洪金烈醫師表示，耳鳴成因複雜，有器質性的神經損傷，頸動脈狹窄等，也有心因性的壓力性耳鳴及腦鳴，在中醫診治上涉及肝、腎、脾胃及督脈等，並非一帖中藥可以通治。尤其是網絡不可以宣稱療效，只要是任何宣傳療效的中藥治療，就多有詐騙嫌疑，詐騙集團每每製作精美的療效案例吸引民眾，彷彿神醫神藥可以治癒痼疾久病，民眾務必要多加留心，不要受騙。
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