小貨車停在停車場出口西側擋視線 致女騎士被車撞死
台中市民徐姓男子2年前將自小客貨車停在地下停車場出入口西側，致茆姓男子駕車從停車場駛出視線受影響，無法清楚看見慢車道來車，而王姓女騎士也無法清楚看見茆男所駕車，致王女所騎機車與茆男所駕車碰撞，王女頭部受重創不治，台中地院今天依過失致死罪將茆男判刑6月，另判處徐男拘役55日。
判決書指出，徐男（58歲）於2018年4月12日上午，將所駕駛的藍色自用小客貨車，停放在台中市龍井區台灣大道5段地下停車場出入口西側，妨礙停車場離去的車輛駕駛人及龍井區台灣大道5段慢車道由西向東車輛駕駛人視線。
茆男（28歲）同日上午駕駛自小客車從地下停車場出入口駛出，欲右轉駛入慢車道，本應注意前後左右有無障礙或車輛行人，但因他的視線受到徐男的車停放位置影響，無法清楚看見慢車道來車，即貿然駛入慢車道。
適有王姓女子騎機車沿爭慢車道由西向東方向行駛而來，視線也因受到徐男停放車位置影響，無法清楚看見地下停車場出入口是否有車輛欲駛出，行經地下停車場出入口前，見茆男所駕駛的車車頭駛入慢車道時已閃避不及。
王女的機車右側車身與茆男駕駛的車車頭左側發生碰撞，致王女人車倒地，因而受有創傷性大腦出血、硬腦膜下出血等傷害，經送醫急救手術治療，於4月13日晚間，病危自動出院返家，同日晚間分死亡。而茆男肇事後，向警方自首。
徐男否認過失致死犯行，辯稱「我是依據市政府在該處劃設的15公分寬的白線停車，警察每日在該處巡邏均未曾檢舉開單，我認為該處是可以停車的位置，市政府是在案發後才劃設紅線，是市政府劃設的線有問題」。
法官以「汽車停車時，在顯有妨礙其他人、車通行處所，不得停車，道路交通安全規則訂有明文」。本案事故確實因徐男停放車位置，妨礙茆男所駕駛的車與被害人王女所騎機車視線，肇致本案事故發生，足認徐男將車停放於地下停車場出入口西側行為，有過失。
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